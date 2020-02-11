مواجهة العمالقة بين رونالدو وزلاتان في كأس إيطاليا

نجح رونالدو وزلاتان بهز الشباك في نهاية الأسبوع ضمن مباريات الدوري، بيد أنّ فريق الأول يوفنتوس خسر بشكل مفاجىء على أرض فيرونا 1-2 وعلى غراره فعل ميلان بعد إهدار تقدمه بهدفين أمام إنتر فخسر 2-4.

قال رونالدو البالغ 35 عاماً "لم تكن النتيجة التي رغبنا فيها"، برغم أنّه أصبح أول لاعب يسجل ليوفنتوس في عشر مباريات متتالية ضمن الدوري، ليقف على بعد مباراة واحدة من الرقم القياسي.

ويبرز البرتغالي، هذا الموسم بتسجيله 23 هدفاً في مختلف المسابقات.

في المقابل، سجل زلاتان (38 عاماً) ثلاثة أهداف بعد عودته إلى الدوري الإيطالي لخوض تجربة ثانية مع ميلان.

وبعد صناعته الهدف الأول على ملعب "سان سيرو" سجّل زلاتان القادم من لوس آنجليس غالاكسي الاميركي، الهدف الثاني بكرة رأسية، ليبدو أنّ ميلان في طريقه لتحقيق فوز سهل على جاره اللدود، بيد أنّه إنهار برباعية في الشوط الثاني.

قال اللاعب الذي منح آخر لقب لميلان في الدوري عام 2011 "أظهرت أنه لا يزال بمقدوري صنع الفارق".

وصحيح أن سجِل زلاتان بعيد جداً عن ملاحم رونالدو، إلا أنّ السويدي ترك بصمة دامغة في أي بطولة شارك فيها.

ويبحث ميلان عن لقبه السادس في مسابقة الكأس والأول منذ 2003.



في المقابل، يريد يوفنتوس الذي تخطى روما 3-1 في ربع النهائي، وضع حد للنزيف خارج قواعده حيث خسر آخر مباراتين.

قال مدربه ماوريتسيو ساري بعد الخسارة ضد فيرونا: "آمل في أن يساعدني أحدهم، هذا شيء يتعيّن علينا إيجاد حل له، هناك فارق بين أدائنا على أرضنا وخارجها".

- لوكاكو فخور -



ويفتتح المربع الأخير الأربعاء بمواجهة إنتر المنتشي من صدارة الدوري مع ضيفه نابولي الذي عاد إلى دوامة الخسائر، بعد سقوطه أمام ليتشي المتواضع واكتفائه بالمركز الحادي عشر.

لكن الفريق الجنوبي المتوّج خمس مرات بلقب الكأس آخرها في 2014، يحاول بقيادة مدربه الجديد جينارو غاتوزو الإبقاء على إيقاعه الجيد في مسابقة الكأس بعد إقصائه لاتسيو القوي من ربع النهائي.

لكن انتر سيكون خصماً صعباً على "بارتينوبي" في ظل القدرة الهجومية التي يمتلكها مع البلجيكي العملاق روميلو لوكاكو.

كتب لوكاكو بعد تسجيله الهدف الرابع لإنتر الأحد على موقع تويتر "هناك ملك جديد في المدينة، نحن ندير هذه المدينة".

وكان لوكاكو يرد بشكل غير مباشر على تصريح زلاتان الذي سبق الدربي معتبراً أن "الأسود لا تقارن نفسها بالبشر".

قال كونتي بعد العودة اللافتة ضد ميلان: "هذه ليلة مميزة لأننا عانينا من صعوبة كبيرة أكثر من أيّ وقت مضى هذا الموسم، كنا نواجه خطر السقوط بنتيجة ساحقة، تحية للشبان الذين قاوموا الضربات، ما يعني جهوزيتهم لتحقيق شيء جيد".

