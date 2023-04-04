لوكاكو ينتزع تعادلاً ثميناً لإنتر من أرض يوفنتوس

وكان يوفنتوس في طريقه إلى حسم المباراة بهدف لمدافعه الدولي الكولومبي خوان كوادرادو سجله في الدقيقة 83، لكن إنتر ميلان حصل على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع إثر لمسة يد على مدافع فريق "السيدة العجوز" الدولي البرازيلي جيلسون بريمر.

وانبرى لوكاكو الذي دخل بديلاً للمهاجم البوسني إدين دجيكو في الدقيقة 69، لركلة الجزاء بنجاح مدركا التعادل (90+5).

وتوترت الاجواء بين الفريقين عقب الهدف ونال لوكاكو البطاقة الصفراء الثانية (الأولى في الدقيقة 80) بسبب استفزازه لجماهير يوفنتوس عقب تسجيله التعادل فطرد (90+5).

وطرد أيضاً كوادرادو وحارس مرمى إنتر ميلان السلوفيني سمير هاندانوفيتش بسبب سلوك غير رياضي (90+8) عقب نهاية اللقاء.

ويلتقي الفريقان إياباً في 26 نيسان/أبريل الحالي على ملعب "جوسيبي مياتسا" في ميلانو.

ويلتقي كريمونيزي مع فيورنتينا الاربعاء في مباراة ذهاب نصف النهائي الثانية.

