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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس إيطاليا

لاتسيو إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

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بلغ لاتسيو ربع نهائي مسابقة كأس إيطاليا بفوزه الصعب على ضيفه بارما 2-1 بفضل هدف سجله حارس عرين الأخير سيموني كولومبي بالخطأ في مرماه الخميس على ملعب "أولمبيكو" في العاصمة روما في ثمن النهائي.

Reuters

وافتتح لاتسيو التسجيل برأسية للاعب وسطه ماركو بارولو في الدقيقة 23 إثر عرضية من أندرياس بيريرا.

لكن بارما واصل ضغطه حتى أدرك التعادل عن طريق الروماني فالنتان ميهايلا قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة متجهة إلى التمديد، جاءت رأسية الكوسوفي فيدات موريكي في الدقيقة 90 لترتطم بالعارضة وترتد بكولومبي وتعانق شباكه معلنة عن فوز قاتل للاتسيو.

وفي الدور المقبل، يلعب لاتسيو مع أتالانتا الأربعاء المقبل.

وتفتتح مباريات الدور ربع النهائي الثلاثاء، بلقاء الغريمين إنتر وميلان، فيما يلتقي نابولي مع سبيتسيا، ويوفنتوس مع سبال.                               

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