لاتسيو إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

وافتتح لاتسيو التسجيل برأسية للاعب وسطه ماركو بارولو في الدقيقة 23 إثر عرضية من أندرياس بيريرا.

لكن بارما واصل ضغطه حتى أدرك التعادل عن طريق الروماني فالنتان ميهايلا قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة متجهة إلى التمديد، جاءت رأسية الكوسوفي فيدات موريكي في الدقيقة 90 لترتطم بالعارضة وترتد بكولومبي وتعانق شباكه معلنة عن فوز قاتل للاتسيو.

وفي الدور المقبل، يلعب لاتسيو مع أتالانتا الأربعاء المقبل.

وتفتتح مباريات الدور ربع النهائي الثلاثاء، بلقاء الغريمين إنتر وميلان، فيما يلتقي نابولي مع سبيتسيا، ويوفنتوس مع سبال.