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كأس إيطاليا

كأس إيطاليا: يوفنتوس يلاقي إنتر في النهائي

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واصل فريق يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بتأهله الأربعاء إلى نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم لملاقاة إنتر، بعدما جدّد فوزه على فيورنتينا في إياب نصف النهائي 2-صفر (1-صفر ذهاباً).

Reuters


ويدين يوفنتوس بالفوز إلى فيديريكو بيرناردسكي والبرازيلي دانيلو اللذين سجلا هدفي المباراة في الدقيقتين 32 و90+4.

وكان فريق "السيدة العجوز" عاد بفوز قاتل من فلورنسا بهدف وحيد بفضل النيران الصديقة سجله لورينتسو فينوتي بالخطأ في مرمى فريقه (90+1).
                  

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