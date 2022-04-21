كأس إيطاليا: يوفنتوس يلاقي إنتر في النهائي

ويدين يوفنتوس بالفوز إلى فيديريكو بيرناردسكي والبرازيلي دانيلو اللذين سجلا هدفي المباراة في الدقيقتين 32 و90+4.
وكان فريق "السيدة العجوز" عاد بفوز قاتل من فلورنسا بهدف وحيد بفضل النيران الصديقة سجله لورينتسو فينوتي بالخطأ في مرمى فريقه (90+1).
ويدين يوفنتوس بالفوز إلى فيديريكو بيرناردسكي والبرازيلي دانيلو اللذين سجلا هدفي المباراة في الدقيقتين 32 و90+4.
وكان فريق "السيدة العجوز" عاد بفوز قاتل من فلورنسا بهدف وحيد بفضل النيران الصديقة سجله لورينتسو فينوتي بالخطأ في مرمى فريقه (90+1).
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