كأس إيطاليا: يوفنتوس يلاقي إنتر في النهائي

من قبل AFP April 21, 2022 01:14 واصل فريق يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بتأهله الأربعاء إلى نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم لملاقاة إنتر، بعدما جدّد فوزه على فيورنتينا في إياب نصف النهائي 2-صفر (1-صفر ذهاباً).