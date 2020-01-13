كأس إيطاليا: حامل اللقب أمام امتحان في المتناول ويوفنتوس في مهمة معقدة

فيما يحلّ أتالانتا الوصيف الذي أقصى يوفنتوس من الدور ربع النهائي العام الماضي، ضيفاً على فيورنتينا الأربعاء.

وسيدخل يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الماضية المباراة معززاً بثقة ابتعاده في صدارة الدوري المحلي بفارق نقطتين عن انتر، بعد فوزه خارج ارضه على روما 2-1 الاحد في المرحلة 19، مستفيدا من سقوط انتر في فخ التعادل امام أتالانتا 1-1 السبت.

ويطمح يوفنتوس المتوج باللقب في 13 مناسبة بعد أن سيطر عليه بين عامي 2015 و2018 لوضع خيبة امل العام الماضي خلفه، في ظل سعيه لتحقيق الثلاثية التاريخية تحت اشراف المدرب ماوريتسيو ساري المتمثلة بألقاب الدوري الذي لن يكون لقمة سائغة هذا الموسم، والكأس المحلية ودوري ابطال اوروبا بعدما اوقعته القرعة مع ليون الفرنسي في الدور الـ16.

أما لاتسيو المتوج العام الماضي على حساب أتالانتا في النهائي (2-صفر)، فقد وجه انذارا قويا هذا الموسم لمنافسيه، إذ يحتل المركز الثالث في "سيري أ" بفارق اربع نقاط فقط عن "نيراتزوري"، وقد أسقط ضيفه نابولي السبت في الدوري.

من جهته، يستقبل انتر بطل المسابقة سبع مرات، آخرها عامي 2011 وقبلها عام 2010 حين حقق الثلاثية تحت اشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الثلاثاء فريق كالياري الطامح هذا العام لاحتلال أقله أحد المركزين المؤهلين الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

إذ يقدم الفريق مستويات مميزة في الدوري هذا الموسم ويحتل المركز السادس متقدما على كل من تورينو السابع وميلان الثامن، وسيسعى لتحقيق المفاجأة واقصاء فريق المدرب انطونيو كونتي.

وفي المباريات الاخرى، يستقبل نابولي حامل اللقب عام 2014 بيروجيا من الدرجة الثانية الثلاثاء، ويحل سبال متذيل ترتيب الدوري ضيفاً على ميلان الجريح المتوج آخر مرة بالكأس عام 2003.

وفي ختام الدور الـ16 الخميس، يحل بارما ضيفا على روما.