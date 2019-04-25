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دوري أبطال أوروبا
كأس إيطاليا

كأس إيطاليا: أتالانتا يبلغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 1996

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بلغ أتالانتا المباراة النهائية من مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه على فيورنتينا 2-1 في إياب نصف النهائي الخميس.

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وكان الفريقان تعادلا 3-3 ذهابا.

ولحق أتالانتا بالتالي بلاتسيو الذي تغلب على ميلان 1-صفر الأربعاء.

ويعود التتويج الوحيد لأتالانتا في مسابقة الكأس الى العام 1963.

وتقدم فيورنتينا بواسطة الكولومبي لويس مورييل مبكرا بعد مرور 3 دقائق، لكن أتالانتا قلب النتيجة في صالحه بتسجيله هدفين عن طريق السلوفيني يوزيب إيليتش (14 من ركلة جزاء) والإيطالي الأرجنتيني بابو غوميز (69).

ويقدم أتالانتا مستوى رائعا هذا الموسم، ويحتل المركز الخامس ويأمل في انتزاع مركز مؤهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل علما بانه لم يخسر في آخر 10 مباريات في مختلف المسابقات.

وتقام المباراة النهائية لكأس إيطاليا على الملعب الأولمبي في روما في 15 أيار/مايو.

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