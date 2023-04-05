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كأس إيطاليا

فيورنتينا يضع قدماً في النهائي على حساب كريمونيزي

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وضع نادي فيورنتينا قدماً في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، بفوزه الأربعاء على مضيفه كريمونيزي 2-صفر في ذهاب الدور نصف النهائي.

Reuters


وجاء فوز فيورنتينا برأسية البرازيلي آرثور كابرال (20) وركلة جزاء نفّذها بنجاح الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس (75).

وتعقّدت الأمور لأصحاب الأرض في الدقائق العشرين الأخيرة من المباراة التي أكملوها بعشرة لاعبين، بعد طرد النمسوي إيمانويل أيوو بسبب لمسة يد أسفرت عن ركلة الجزاء التي سجّل منها فيورنتينا الهدف الثاني.

وهذا الفوز هو التاسع توالياً في كل المسابقات لفيورنتينا، الذي إذا ما تأهل إلى النهائي قد يواجه إنتر أو يوفنتوس (1-1 ذهاباً)، في مسعاه إلى تحقيق أول لقب كبير له منذ العام 2001.

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