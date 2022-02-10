فيورنتينا ويوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا



واعتقد أتالانتا أنه استلم زمام الأمور بعدما حول تخلفه بهدف سجله البولندي كريستوف بيونتيك في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء انتزعها الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس من الهولندي مارتن دي برون، إلى تقدم 2-1 بفضل تسديدة قوسية رائعة من دافيدي زاباكوستا (30) والإيفواري جيريمي بوغا الذي كان يخوض مباراته الأولى أساسياً بعد انتقاله لفريق برغامو الشهر الماضي من ساسوولو (56).



لكن بيونتيك ضرب مجدداً وأدرك التعادل للضيوف من ركلة جزاء ثانية فشل هذه المرة في ترجمتها بعدما صدها الحارس الأرجنتيني خوان موسو، إلا أن الكرة عادت إلى البولندي فتابعها في الشباك (71).



وبدا أنّ الكفة ستميل لصالح أتالانتا بعد طرد المدافع الأرجنتيني لوكاس مارتينيس كوارتا من صفوف الضيوف في الدقيقة 79 لحصوله على إنذار ثانٍ، لكن الصربي البديل نيكولا ميلينكوفيتش صدم أصحاب الأرض حين خطف هدف الفوز والتأهل لفيورنتينا في الدقيقة الثالثة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بتسديدة رائعة "على الطاير" من مشارف المنطقة إلى يمين الحارس الأرجنتين موسو (3+90).



ويزيد هذا الخروج الصادم من مشاكل أتالانتا الذي وصل الى النهائي الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام يوفنتوس ويفشل بالتالي في إحراز لقبه الأول منذ عام 1963، إذ لم يذق فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني طعم الفوز للمباراة الرابعة توالياً في جميع المنافسات.

فوز متأخر ليوفنتوس



أما بالنسبة لفيورنتينا فسيواجه يوفنتوس ومهاجمه السابق فلاهوفيتش في نصف النهائي بعدما نجح حامل اللقب في تخطي مضيفه ساسوولو 2-1 في آخر مباريات ربع النهائي.

وتقدم الأرجنتيني ديبالا لصالح يوفنتوس مبكراً (3) قبل أن يدرك الإيفواري تراوري التعادل (24).

وانتظر يوفنتوس حتى الدقيقة الثامنة والثمانين ليأخذ المبادرة بهدف قاتل بعدما سدد فلاهوفيتش كرة ذكية ارتطمت بالمدافع البرازيلي تريسولدي وتحولت إلى الشباك.



وكان إنتر بطل ومتصدر الدوري أول المتأهلين إلى نصف النهائي بفوزه الثلاثاء على ضيفه روما 2-صفر، ليواجه جاره اللدود ميلان الذي حقق انتصاراً ساحقاً الأربعاء على قطب العاصمة الآخر لاتسيو 4-صفر.