روما يقوم بـ6 تبديلات في مباراة!

وفيما كانت النتيجة 2-2 في الوقت الاضافي، أجري المدرب البرتغالي باولو فونسيكا تبديلين بعد استفادته من أربعة في وقت سابق من المباراة.

وليس من مهام الحكم أو الحكم الرابع تنبيه الفريق الذي يتخطى عدد التبديلات القانونية.

وأجرى المدرب تبديليه بعد دقائق من طرد لاعبين في فريقه في غضون نصف دقيقة، جانلوكا مانشيني (91) والاسباني باو لوبيس (92).

وقال فونسيكا انه سيناقش "داخلياً" ما حصل على صعيد التبديلات "إذا كان هناك من مشكلة سنناقش هذا الأمر داخليًا".

وهذه الهفوة الثانية لفريق العاصمة بعد تخسيره مباراة فيرونا صفر-3، بسبب تركه اللاعب الغيني أمادو دياوارا في تشكيلة تحت 23 عاماً عدة أشهر بعد عيد ميلاده الثالث والعشرين.

وتقدم سبيزيا باكراً بهدفي البلغاري أندري غالابينوف (6 من ركلة جزاء) وريكاردو سابونارا (15)، قبل أن يعادل روما عبر لورنتسو بيليغريني (43 من ركلة جزاء) والأرميني هنريخ مخيتاريان (73).

وفي الوقت الاضافي وبعد طرد لاعبين من روما واجراء التبديل السادس، سجل سبيزيا هدفين عن طريق دانييلي فيردي (107) وسابونارا (119).

ويلتقي سبيزيا في ربع النهائي الأسبوع المقبل مع نابولي.





