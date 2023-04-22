رفع عقوبة الإيقاف بحق لوكاكو لرد فعله على الاساءة العنصرية التي تعرض لها

وسيتمكن لوكاكو من خوض مباراة الاياب المقررة الأربعاء المقبل.

وطُرد لوكاكو حينها بالبطاقة الصفراء الثانية لاحتفاله بهدف أمام جماهير يوفنتوس بعد ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ضمنت لإنتر التعادل 1-1 عندما وضع اصبعه في فمه وطلب من مشجعي يوفنتوس "الصمت".



وقال غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بعد إلغاء العقوبة "مبدأ محاربة كل أشكال العنصرية يشكل أحد المبادئ التأسيسية للنظام الرياضي".

وأضاف إنّ اللاعب "كان هدفاً، في عدة مناسبات، للكراهية والتمييز العنصري الخطير والمتكرر والبغيض على مستوى يمكن أن يبرر سلوكا غير قانوني".

اما لوكاكو فرحب بقرار الاتحاد الإيطالي بقوله: "أنا سعيد حقاً بهذا القرار الصادر عن رئيس الاتحاد الذي أظهر حساسية كبيرة تجاه الموقف".

وختم "لقد أظهر أنّ ثمة إرادة في محاربة العنصرية".