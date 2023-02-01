الأوجاع تؤجل عودة بوغبا إلى الملاعب

وكان بوغبا جلس على مقاعد البدلاء الأحد في المباراة التي خسرها فريقه أمام مونتسا، بأول ظهور له على قائمة فريقه يوفنتوس هذا الموسم، ضمن منافسات الدوري المحلّي.

وأشار ماسيميليانو أليغري خلال مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه في الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس ضد لاتسيو، إلى أن النجم الفرنسي الذي أصيب في يوليو الماضي في ركبته اليمنى وخضع لجراحة في أوائل أيلول/سبتمبر، يشعر "بألم في العضلات المثنية".

وأضاف مدرب "بيانكونيري": "لسوء الحظ، عندما يكون اللاعب من دون نشاط منذ أشهر، يظهر الألم عندما تزداد كثافة التدريب".