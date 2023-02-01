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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس إيطاليا

الأوجاع تؤجل عودة بوغبا إلى الملاعب

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تأجّلت عودة لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا إلى الملاعب مع فريقه يوفنتوس الإيطالي بسبب أوجاع في فخذه، بحسب ما أفاد مدرب فريق "السيدة العجوز" الأربعاء.

AFP

وكان بوغبا جلس على مقاعد البدلاء الأحد في المباراة التي خسرها فريقه أمام مونتسا، بأول ظهور له على قائمة فريقه يوفنتوس هذا الموسم، ضمن منافسات الدوري المحلّي.

وأشار ماسيميليانو أليغري خلال مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه في الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس ضد لاتسيو، إلى أن النجم الفرنسي الذي أصيب في يوليو الماضي في ركبته اليمنى وخضع لجراحة في أوائل أيلول/سبتمبر، يشعر "بألم في العضلات المثنية".

وأضاف مدرب "بيانكونيري": "لسوء الحظ، عندما يكون اللاعب من دون نشاط منذ أشهر، يظهر الألم عندما تزداد كثافة التدريب".

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