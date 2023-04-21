إنتر يصدر بياناً بشأن عقوبة لوكاكو

وسيظل لوكاكو، الذي طُرد في ذهاب الدور قبل النهائي، موقوفاً عن لقاء العودة أمام يوفنتوس يوم الأربعاء المقبل بعد أن رفضت محكمة الاستئناف الرياضية الإيطالية استئناف النادي.



وذكر إنتر في بيان: "يشعر نادي إنتر ميلان أنّه يجب عليه مواصلة دعمه للاعب ويعرب عن حزنه البالغ من حقيقة أنّ الضحية أصبح الطرف المذنب الوحيد".



وقال ممثلو اللاعب إنّ المهاجم البلجيكي تعرض لإساءات عنصرية خلال مباراة الذهاب في يوفنتوس "قبل وأثناء وبعد ركلة الجزاء" التي سجلها ليحقق إنتر التعادل 1-1.



وتمّ طرد لوكاكو بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد الاحتفال بالهدف، حيث رفع إصبعه إلى فمه أمام جماهير يوفنتوس، وهي لفتة اعتُبرت استفزازية.



وتلقى يوفنتوس أوامر بإغلاق مدرج تريبونا سود في استاده بعد سماع هتافات عنصرية قادمة من تلك المنطقة، وتمّ إلغاء العقوبة لاحقاً بعد استئناف النادي.