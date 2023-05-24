إنتر يحتفظ بلقبه بطلاً لكأس إيطاليا بفوزه على فيورنتينا

وفرض المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نفسه نجماً للمباراة النهائية بتسجيله هدفي إنتر في الدقيقتين 29 و37، رداً على هدف التقدم لفيورنتينا عبر الأرجنتيني الآخر نيكولاس غونزاليز بعد 3 دقائق من صافرة البداية.

ورفع إنتر الذي يتحضر لخوض نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنكليزي، عدد ألقابه في المسابقة إلى تسعة.

كما تساوى إنتر مع روما كثاني أكثر المتوجين بلقب الكأس بعد يوفنتوس صاحب الرقم القياسي بعدد الانتصارات (14).

وكان فيورنتينا يطمح إلى إحراز لقبه الأول في كأس إيطاليا منذ 2001، علماً انه يتحضر لخوض غمار نهائي مسابقة الكونفرنس ليغ بمواجهة وست هام الإنكليزي.

وخاض الفريقان اللقاء بتشكيلتين مختلفتين عن مواجهتيهما الأخيرتين في الدوري المحلي، حيث عمد مدربا الفريقين إلى إراحة نجومهما استعداداً لنهائي الكأس. فخسر إنتر أمام نابولي 1-3 وتعادل فيورنتينا مع تورينو 1-1.

واستهل فيورنتينا المباراة بقوة فصعق منافسه بهدف التقدم عبر غونزاليز الذي هزّ الشباك من تسديدة في الزاوية البعيدة اثر تمريرة متقنة من جياكومو بونافينتورا وسط فرحة جنونية لجماهير الفريق (3).

وردّ رجال المدرب سيموني إنزاغي بالاستحواذ على الكرة، رغم بعض الهجمات الصريحة لفيورنتينا وأبرزها للاعب وسطه بونافينتورا صاحب تسديدة بعيدة مرّت بجانب المرمى (19).

وكاد إنتر يعادل النتيجة لكن تسديدة البوسني إدين دجيكو المنفرد بحارس فيورنتينا ببيترو تيراكيانو اثر تمريرة من مارتينيز مرت فوق المرمى (24).

وتمكن مارتينيز من خلال تسديدة منخفضة في الزاوية الضيّقة من ادراك التعادل اثر تمريرة بينية رائعة من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (29).

وتابع إنتر ضغطه ومنح مارتينيز إنتر التقدم من تسديدة على الطاير بعد تمريرة من نيكولو باريلا (37)، في ثالث أهدافه في الكأس هذا الموسم والـ 101 بقميص "نيراتزوري".

وشهد الشوط الثاني تفاوتاً في مجرياته، حيث استهله فيورنتينا بشكل قوي، مع تقارب شديد في نسبة الاستحواذ، حيث لم يستطع أي من الفريقين فرض ايقاعه بشكل كامل.

وأجرى فيورنتينا خمسة تبديلات في منتصف الشوط الثاني مع الدفع بلاعبين مهاجمين كالصربي لوكا يوفيتش ورولاندو ماندراغورا وريكاردو سوتيل.

وأهدر يوفيتش فرصتين لإدراك التعادل في الدقيقتين 79 و82، في حين لم يكن النجاح حليف زميله غونزاليز (87)، ليحافظ على إنتر على تقدمه.

