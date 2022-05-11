إنتر يتوج بكأس إيطاليا على حساب يوفنتوس

وحقق إنتر لقب كأس إيطاليا للمرة الأولى منذ 2011 وذلك بعد أن تجاوز غريمه يوفنتوس على الملعب الاولمبي في روما، مبقيًا على حظوظه بتحقيق الثلاثية المحلية.

تقدم إنتر باكرًا عبر نيكولو باريلا (6)، إلا أن فريق "السيدة العجوز" قلب الطاولة في غضون دقيقتين باكرًا في الشوط الثاني عبر الإسباني ألفارو موراتا (50) والصربي دوشان فلاهوفيتش (52)، قبل أن يفرض "نيراتسوري" التمديد بركلة جزاء نفذها التركي هاكان تشالهان أوغلو (80).

وحسم الكرواتي إيفان بريتشيش الفوز لإنتر في الشوط الإضافي الاول بهدف من ركلة جزاء (98) وآخر من تسديدة رائعة (102)، ليحقق إنتر لقبه الثامن في المسابقة.





