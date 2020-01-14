إنتر ونابولي ولاتسيو إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

وقاد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إنتر ميلان للفوز على كالياري 4-1 بتسجيله ثنائية.

وافتتح لوكاكو التسجيل في الدقيقة الأولى وأضاف بعدها المخضرم الإسباني بورخا فاليرو الهدف الثاني (22).

وعاد لوكاكو للتسجيل مرة ثانية بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، ليقلص الأورغوياني كريستيان أوليفيا النتيجة إلى 1-3 في الدقيقة 72، لكن أندريا رانوكيا أعاد الفارق إلى ثلاثة أهداف مرة أخرى بتسجيله الهدف الرابع للنيراتسوري (80).

وبدوره قاد لورنزو إنسينيي نابولي للفوز على بيروجيا من الدرجة الثانية بهدفين نظيفين حملا توقيعه من ركلتي جزاء (26 و38) الثلاثاء.

وحصل الفريق الجنوبي على الركلة الأولى بعد تعرض الجناح المكسيكي هيرفينغ لوزانو لعرقلة من قبل البلجيكي ماردوخي نزيتا، فيما احتاج الحكم في الثانية للعودة إلى تقنية المساعدة بالفيديو (في ايه ار) لحسم قراره في ما إذا كان بييترو ايميلو لمس الكرة بيده.

كما أنقذ حارس نابولي الكولومبي ديفيد أوسبينا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل عن ضائع للشوط الأول، فريقه من هدف محقق بعد تصديه لركلة جزاء نفذها ايميلو عاد فيها الحكم أيضا لتقنية الفيديو إثر لمسة يد من الظهير الالباني السيد هيساج داخل المنطقة.

واكتسح لاتسيو حامل اللقب، كريمونيسي من الدرجة الثانية 4-صفر وبلغ ربع النهائي أيضاً.

افتتح الاسباني باتريك التسجيل في الدقيقة 10 وأضاف ماركو بارولو الهدف الثاني(26)، قبل أن يسجل تشيرو إيموبيلي الهدف الثالث من ركلة جزاء (58) رافعا رصيده هذا الموسم الى 23 هدفا في مختلف المسابقات، واختتم الأنغولي باستوس الرباعية (89).

ويلتقي لاتسيو مع نابولي في الدور ربع النهائي، فيما يواجه إنتر الفائز من مباراة فيورنتينا مع أتالانتا التي تقام الأربعاء.

وتستكمل مباريات الدور ثمن النهائي الأربعاء حيث يلعب أيضا يوفنتوس متصدر الدوري المحلي مع أودينيزي وميلان مع سبال ويختتم الخميس بلقاء بارما وروما.