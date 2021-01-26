إريكسن يحسم دربي ميلانو لصالح إنتر في ليلة طرد إبراهيموفيتش

حسم الدنماركي كريستيان إريكسن دربي ميلانو وأهدى إنتر بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بهدف رائع في الوقت بدل الضائع، مانحاً فريقه الفوز 2-1 على ميلان الثلاثاء في مباراة خسر خلالها الأخير جهود نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لطرده بعد أن كان صاحب هدف التقدم لفريقه.

وبعد أن عانى الأمرين منذ قدومه إلى إنتر في كانون الثاني/يناير 2020 قادماً من توتنهام الإنكليزي، تنفس إريكسن الصعداء الثلاثاء بتسجيله هدف التغلب على الجار اللدود في الوقت بدل الضائع، وذلك بعد دقائق على دخوله من مقاعد البدلاء.

ويلتقي إنتر القادم من تعادل أمام أودينيزي من دون أهداف ما حرمه انتزاع الصدارة من ميلان بعد الخسارة القاسية للأخير أمام أتالانتا صفر-3، في نصف النهائي غريمه الآخر يوفنتوس أو سبال اللذين يلتقيان الأربعاء.

وتقدّم ميلان عبر لاعب إنتر السابق إبراهيموفيتش (31) قبل أن يطرد في بداية الشوط الثاني ما ساهم في تلقي فريقه هدف التعادل عبر ركلة جزاء لزميله السابق في مانشستر يونايتد الإنكليزي الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو (71).

واسترد إنتر بفضل الهدف الذي سجله إريكسن في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، اعتباره من جاره اللدود الذي فاز في تشرين الأول/أكتوبر 2-1 في الدوري بفضل ثنائية للسويدي مقابل هدف للوكاكو.



