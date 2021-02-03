أتالانتا يفرض التعادل على نابولي في ذهاب نصف النهائي

وكان أتالانتا الأقرب إلى وضع قدم في المباراة النهائية على غرار يوفنتوس الذي حسم المباراة الأولى في ذهاب دور الأربعة أمام مضيفه إنتر بالفوز 2-1 الثلاثاء، وذلك بالنظر الى الفرص التي سنحت أمام مهاجميه وسيطرتهم على مجريات المباراة.

وكان نابولي البادئ بالتهديد بتسديدة قوية لقائده لورنتسو إنسينيي من خارج المنطقة (7)، قبل أن يفرض أتالانتا سيطرته وينقذ أوسبينا مرماه من هدف مبكر بتصديه لركلة حرة جانبية انبرى لها الدولي الكولومبي لويس موريال (11)، ثم أبعد بقدمه انفرادا لماتيو بيسينا وتسديدة ريمو فرولر (22).

وانتظر نابولي الدقيقة 43 لتهديد مرمى جانلويجي غوليني بتسديدة لدييغو ديمي بجوار المرمى.

وتابع أوسبينا تألقه في الشوط الثاني وأبعد تسديدة لموريال (47)، ورأسية لمواطن الأخير الدولي دوفان ساباتا (61).

ويلتقي الفريقان إيابا الأربعاء المقبل.