فراس بن أحمد

قبل بداية نهائيات كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019، اعتقد الجميع أن المنتخب التونسي سيكون الأبرز في مجموعة خامسة ضمت مالي وأنغولا وموريتانيا، التي سجلت حضورها للمرة الأولى في الحفل الإفريقي.

إلا أن المنتخب التونسي خيب آمال متابعيه في كل أرجاء العالم العربي، منتخب غلب على أداءه العشوائية والوهن، تونس التي قدمت مشواراً جيداً في التصفيات المؤهلة للـ"كان" لم تكن قادرة على تقديم وجه مشرف لبلاد سجلت نفسها في دفاتر المونديال في 5 مناسبات كان آخرها كأس العالم – روسيا 2018.

"نموذج" البرتغال

يعتقد المتابعون لكرة القدم بأن المنتخب التونسي سينسج على منوال البرتغال الذي توج بكأس أوروبا 2016 بعد أن جمع 3 نقاط من منتخبات إيسلندا والنمسا والمجر في المجموعة السادسة وتأهل لثمن النهائي كأحسن 4 ثوالث في اليورو.

يشبه مشوار المنتخب التونسي (سجل هدفين واستقبل هدفين) إلى حد كبير طريق المنتخب البرتغالي الذي سجل 4 أهداف واستقبل مثلها من الأهداف في دور المجموعات.

قد يعيد التاريخ صناعة معجزة أخرى بعد انجاز البرتغال، إلا أن المنتخب التونسي مر بامتحانات فاشلة في دور المجموعات، إذ أن نسور قرطاج فشلوا في صنع هجمة واحدة حقيقة وخطيرة على مرمى المنافسين خلال 3 مباريات. كما أن المدرب الفرنسي ألان جيريس أثبت محدوديته الفنية باشراك لاعبين غير جاهزين أو في غير أماكنهم أو بخطة تحمل توقيع الفرنسيين ألا وهي أن تكون متحفظ طوال المباراة، كما أنه جعل النقاد يتساءلون عن تغييراته طوال المباريات وضعفه في قراءة سير المواجهات والارتباك الكبير الذي أظهرته عدسات الكاميرا على هذا الرجل.

في دور المجموعات، شاهدنا زملاء يوسف المساكني يعانون على المستوى البدني مما جعلهم غير قادرين على صنع اللعب والبناء الهجومي فكان المنتخب حاضراً بالغياب في الفترة الأولى من الـ"كان".

وقد نشهد في "كان" مصر 2019، انجازاً غير مسبوق لمنتخب تونس وإعادة احياء ذكرى البرتغال 2016 وإيطاليا 1982، لكن شرط أن يتحسن الأداء وتحدث ثورة تعيد ترتيب البيت وأن تكون الأجواء بين اللاعبين والإطار الفني رائعة، وأن يستحضر الجميع حب الانتصار واللعب من أجل اسعاد الناس ورفع الراية الوطنية في المحفل الإفريقي.