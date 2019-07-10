تأهل منتخب نيجيريا إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا توتال مصر 2019 بفوزه الصعب على منتخب جنوب إفريقيا 2-1، اليوم الأربعاء، في ربع النهائي.

سجل صامويل شوكويزي (27) وويليان إيكونغ (89) هدفي نيجيريا، فيما جاء هدف جنوب إفريقيا عبر بونغاني زونغو في الدقيقة 71.

ويواجه المنتخب النيجيري في نصف النهائي الفائز من مواجهة الجزائر وكوت ديفوار.

نهاية المباراة بفوز صعب ومستحق لمنتخب نيجيريا الذي حجز مكانه في دور الأربعة.

89 - المدافع ويليام إيكونغ يستثمر الخروج الخاطئ للحارس ويليامس ويضيف الهدف الثاني لنيجيريا في الوقت القاتل.

71 - بونغاني زونغو يسجّل هدف التعادل لجنوب إفريقيا، ألغاه الحكم بداعي التسلل في مناسبة أولى ثم تدخّلت تقنية الـ VAR وأقرت شرعيته.

- مباراة متواضعة جداً على المستوى الفني، لا فرص تذكر في الشوط الثاني السيء باستثناء محاولة إيتيبو.

- 5 دقائق على انطلاق الشوط الثاني، أوغيناكارو إيتيبو يصيب العارضة من كرة ثابتة نفذها باتقان.

- نهاية الشوط الأول بتفوق منتخب نيجيريا بهدف نظيف، فيما ظهر منتخب جنوب إفريقيا عاجزاً على ترجمة سيطرته على الكرة إلى محاولات خطرة.

- بذكاء وفاعلية نجح منتخب نيجيريا في انتظار اللحظة المناسبة وخطف هدف التقدم أمام جنوب إفريقيا التي سيطرت على الكرة دون خطورة تذكر.

27 - في أول ظهور هجومي لنيجيريا استطاع صامويل شوكويزي منح التقدّم للنسور الخضر بعد تلقيه تمريرة من نجم أرسنال أليكس إيوبي.

- بعد مرور 20 دقيقة لم تشهد المواجهة أية فرصة مهمة، امتلاك عقيم لجنوب إفريقيا وحذر شديد من جانب نيجيريا.

- أول محاولة هجومية جاءت خجولة من لورش الذي تلقى تمريرة ذكية من تاو وسدّد جانبية ضعيفة.

- بداية هادئة وحذرة للمواجهة المنتظرة، فقد انحصر اللعب في الدقائق العشر الأولى في وسط الميدان دون أن يتمكّن المنتخبان من خلق الفرص.

- في استاد القاهرة التاريخي يتطلع منتخب جنوب إفريقيا إلى مواصلة مغامرته وإقصاء نيجيريا بعد تجاوز عقبة المنتخب المصري في ثمن النهائي، فيما تطمح النسور الخضر إلى تجاوز الامتحان الصعب وحجز مكان في نصف النهائي.