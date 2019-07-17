متابعة: مازن الريس

فشلت تونس في مصالحة عشاقها بعدما خسرت أمام نيجيريا 1-0 اليوم الأربعاء في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.

واستمرت أخطاء منتخب تونس الدفاعية مجدداً بعدما جاء هدف المباراة الوحيد إثر سوء تفاهم بين الحارس معز بن شريفية وياسين مرياح لتتهادى الكرة أمام إيغالو الذي منح التقدم لنيجيريا مبكراً (3).

ولم تتمكن تونس من استغلال الفرص التي أتيحت لها للتعديل في الوقت الذي تكفّل به بن شريفية في إبعاد عدة كرات خطرة عن مرمى فريقه.

مباراة تونس ونيجيريا التغطية الخاصة

(90+2) بن شريفية يتدخل مجدداً لركلة حرة مباشرة نفذها كالو ويحرم نيجيريا من تعزيز النتيجة.

(90+1) سامويل كالو يسدد كرة قوية يتصدى لها بن شريفية.

(82) البديل أوسيمهين يحاول تأمين فوز نيجيريا وكرته تجاور المرمى.

(78) غيلان شعلالي يجرب حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تذهب بجانب المرمى.

(63) معز بن شريفية ينقذ تونس من هدف محقق بتصديه لتسديدة شوكويزي.

(48) أخطر فرص منتخب تونس بانفراد البديل فراس شواط الذي هزّ الشباك من الخارج.

انتهاء الشوط الأول بتقدم نيجيريا بهدف مبكر.

- منتخب تونس لم يجد الحلول حتى الآن لإدراك التعادل قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول.

- انتصاف الشوط الأول وسط تقدم نيجيريا بهدف وحيد وتونس تلاقي بعض الصعوبات عند بناء الهجمة.

(14) فرصة جديدة لصالح نسور قرطاج بتسديدة من فرجاني ساسي تجاور المرمى.

(12) ياسين مرياح يبعد الخطر عن مرمى تونس التي تعاني من سوء تمركز مدافعيها.

(8) طه ياسين الخنيسي كان قريباً من التسجيل لكن الدفاع يتدخل في اللحظة الأخيرة.

(6) أولى محاولات تونس من ركلة حرة مباشرة ينفذها وهبي الخزري تصطدم بحائط الصد.

هدف - (3) إيغالو يفتتح التسجيل لصالح منتخب نيجيريا بعد خطأ دفاعي غريب.