لم يطرأ أي تعديل على تشكيلة منتخب الجزائر الرسمية التي ستخوض نهائي كأس إفريقيا أمام السنغال مقارنة بالفريق الذي لعب نصف النهائي أمام نيجيريا، إذ ظلّ الرباعي الدفاعي على حاله (زفان وماندي وبلعمري وبن سبعيني) وأمامهم قديورة وبن ناصر وفيغولي في خط الوسط، وفي الوسط أيضاً مع صلاحيات هجومية أكبر لمحرز وبلايلي ورأس الحربة بونجاح مع الحارس مبولحي.

وفي ذات الوقت استمر الحال كما هو عليه بالنسبة لقائمة منتخب السنغال التي أتت ضمن المتوقع مع مشاركة ساليف سانيه بدلاً من كوليبالي.

نهائي كأس إفريقيا: التشكيلة الرسمية للجزائر والسنغال

طريقة لعب الجزائر والسنغال

يعتمد جمال بلماضي على خطة 4-5-1 مع صلاحيات كبيرة بالناحية الهجومية لكل من محرز وبلايلي وكذلك الحال بالنسبة لمدرب السنغال الذي يترك نيانغ في مركز رأس الحربة معتمداً بشكل كبير على مانيه نجم ليفربول الإنكليزي.