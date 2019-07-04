وأفاد الاتحاد في بيانه "بسبب تعرضه لنزلة برد لن يتمكن محمد صلاح نجم الفريق من المشاركة في التدريب الجماعي اليوم للمنتخب الوطني، وذلك حتى لا تتفاقم حالته"، موضحاً أنّ القرار أتى بالتشاور مع المدرب المكسيكي خافيير أغيري.

ويستعد المنتخب للقاء جنوب إفريقيا السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن ثمن نهائي البطولة المقامة في مصر حتى 19 تموز/يوليو.

وأنهى المنتخب المصري الدور الأول متصدراً للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات حافظ خلالها على نظافة شباكه.

في المقابل، حلت جنوب إفريقيا في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة، خلف المغرب في الصدارة ووصيفتها كوت ديفوار.

وتنطلق مباريات الدور ثمن النهائي الجمعة بلقاء المغرب وبنين على ستاد السلام في العاصمة المصرية، ولقاء السنغال وأوغندا على ستاد القاهرة.