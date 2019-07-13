مباراة تونس والسنغال في بث مباشر

البث المباشر لمباراة تونس والسنغال الأحد 14 تموز/يوليو انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

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موعد مباراة تونس والسنغال في كأس امم افريقيا

أرقام قبل المواجهة

السنغال – تونس

o هذا سادس لقاء بين منتخبي السنغال وتونس في كأس أمم أفريقيا والأول بينهما في نصف النهائي – فاز كل منتخب مرة واحدة وهناك 3 حالات تعادل في اللقاءات الخمسة الماضية بينهما في المنافسة.

o فاز منتخب السنغال في آخر 3 مباريات لعبها في كأس أمم أفريقيا، أطول سلسلة له في المنافسة – تأهل مرة واحدة فقط من 3 مباريات نصف نهائية لعبها في المنافسة.

o هذه سادس مرة يخوض منتخب تونس مباراة نصف نهائية في كأس أمم أفريقيا – لقد تأهل إلى المباراة النهائية 3 مرات فقط.

o حافظ منتخب السنغال على نظافة شباكه 7 مرات في آخر 9 مباريات لعبها في كأس أمم أفريقيا، بعد تلقيه الأهداف في كل من 14 مباراة سابقة.

o ساهم مهاجم تونس وهبي خزري في 29 محاولة تسديد في كأس أمم أفريقيا (سدد 16 صنع 13)، أكثر من أي لاعب آخر.