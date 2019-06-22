مباراة المغرب وناميبيا بث مباشر

موعد مشاهدة مباراة المغرب وناميبيا

البث المباشر والتغطية الخاصة لمباراة المغرب وناميبيا يوم الأحد 23 يونيو انطلاقاً من الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة المغرب وناميبيا في كأس أمم إفريقيا منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 2 HD و beIN SPORTS MAX 1 HD.

تعتبر مباراة المغرب من أهم مباريات الأحد نظراً لاهتمام جماهير الكرة في الوطن العربي بمنتخباتها ومنتخبات الأشقاء العرب في البطولة القارية.

مشاهدة مباراة المغرب وناميبيا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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لمتابعة القراءة الفنية لمباراة المغرب في المجموعة الرابعة اضغط هنا