يبحث المنتخب التونسي على الفوز لحجز مكانه في الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، عندما يواجه المنتخب الموريتاني الباحث بدوره عن فوز وتأهل تاريخي إلى ثمن نهائي البطولة القارية العريقة.

يملك المنتخب التونسي نقطتين من تعادلين في مباراتيه أمام أنغولا ومالي ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف أمام أنغولا الثالثة، فيما يحتل منتخب موريتانيا المركز الأخير بنقطة وحيدة بعد خسارة أمام مالي وتعادل أمام أنغولا.

مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر الثلاثاء 2 يوليو في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت تونس، السابعة بتوقيت موريتانيا، التاسعة بتوقيت مصر.

البث المباشر لمباراة تونس وموريتانيا سيكون متاحاً عبر قناة Max HD1 .

كما بإمكانكم متابعة مباراة تونس موريتانيا على الانترنت وبجدوة عالية ودون تقطيع عبر موقع beIN CONNECT.