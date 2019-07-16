يحلم رجال المدرب جمال بالماضي بالتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخ الجزائر بعد الأولى عام 1990، فيما يتطلّع منتخب السنغال إلى دخول نادي المتوّجين باللقب القاري الغالي بعد محاولة أولى فاشلة حين بلغ النهائي عام 2002 وخسر أمام الكاميرون بركلات الترجيح.

منذ ظهورهما الأول في البطولة صبّت الترشيحات في مصلحة المنتخبين لبلوغ المباراة النهائية، فمن سيحسم الأمور ويتوّج بطلاً لكأس أمم إفريقيا 2019 بمصر ؟

موعد مباراة الجزائر والسنغال هو يوم الجمعة 19 يوليو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الجزائر والتاسعة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال هي قناتي beIN SPORTS MAX HD1 و beIN SPORTS MAX HD2.

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