يستهدف المنتخب المغربي تحقيق الفوز الثالث توالياً ليكرس هيمنته على المجموعة الرابعة عندما يواجه منتخب جنوب إفريقيا الساعي إلى بلوغ ثمن النهائي.

وتأهل المنتخب المغربي إلى ثمن النهائي منذ المرحلة الثانية بعد فوزه على كوت ديفوار بهدف نظيف رفع به رصيده إلى 6 نقاط بعد فوز أول على ناميبيا بالنتيجة ذاتها في المرحلة الأولى.

مباراة المغرب وجنوب إفريقيا بث مباشر الاثنين 1 يوليو في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت المغرب، السادسة بتوقيت مصر.

البث المباشر لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا سيكون متاحاً عبر قناتي Max HD1 و Max HD2.

كما بإمكانكم متابعة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا على الانترنت وبجدوة عالية ودون تقطيع عبر موقع beIN CONNECT.