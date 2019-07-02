بث مباشر مباراة غانا وغينيا بيساو

ستكون مشاهدة مباراة غانا وغينيا بيساو مساء الثلاثاء ضمن ثالث أدوار المجموعة السادسة في دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2019 بين منتخب يسعى لتلميع صورته المهزوزة وآخر يريد فوزاً معنوياً قد يكون مؤهلاً إن خدمته النتائج الأخرى.

منتخب غانا المرشح الدائم للقب يملك نقطتين مخيبتين، من تعادلين مع بينين 2-2 وآخر مع الكاميرون سلباً، علماً إن كان التعادل الثاني يُفهم مع حامل اللقب، إلا أن الأول لا تبرير له.

النجوم السوداء تعد صعبة المنال دوماً وحضورها محبب لدى عشاق الكرة أفريقيا لما تضفيه من نكهة خاصة وهي التي تملك نجوماً كثر أمثال جوردان ايوو وأندري ايوو وكريستيان اتسو إلا أنها حتى كتابة هذه السطور لم تسطع.

وانطلاقا من تاريخها وسمعتها، ستكون المواكبة لهذه المباراة مع غينيا بيساو حاشدة عبر البث الحصري المباشر لقنوات beIN SPORTS لمعرفة قدرة غانا من إنقاذ وضعها من عدمه.

وبإمكانكم متابعة اللقاء مساء الثلاثاء 2 يوليو بتمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكّة المكرّمة عبر MAX HD2.

يرافق اللقاء استوديو تحليلي خاص قبل وأثناء وبعد اللقاء مع رسائل مباشرة من الميدان.

وبإمكانكم متابعة اللقاء عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT للبث المباشر من أي جهاز أردتم.

وكما تتابعون معنا هنا عبر هذا المقال النقل المباشر الحي لأهم أحداث اللقاء بالفيديو فور حصولها لحظة بلحظة.

انطلاق المباراة

الدقيقة 42 .. فرصة أخرى خطيرة للمنتخب الغاني، صامويل أوسو ارسل عرضية متقنة على رأس أوسو كوابينا فسددها الأخير إلا أن كرته ذهبت إلى خارج الملعب بغرابة.

الدقيقة 36 .. مبارك واكاسو لاعب وسط المنتخب الغاني أرسل كرة رائعة عبرت دفاع غينيا بيساو ووصلت لجوردان أيو الذي استغل الفرصة وسددها بيمناه فارتطمت بالقائم الأيمن لحارس غينيا بيساو في أجمل وأخطر فرص المباراة.

الدقيقة 30 .. منتخب غينيا بيساو يواجه الضغط الدفاعي الغاني بالدفاع المنظم خاصة عن طريق سواريس ودجالو قلبي الدفاع الذين نجحا تماماً في التعامل مع الكرات العرضية المرفوعة على رأس المهاجم جوردان أيو.

الدقيقة 17 .. عكس اتجاه اللعب تماماً منتخب غينيا بيساو يفاجئ الجميع ويطلق تصويبة صاروخية عن طريق بيكويتي ارتطمت بعارضة مرمى غانا.

الدقيقة 10 .. بداية متوسطة للمباراة إلا أن المنتخب الغاني يبدو أفضل وأكثر خطورة على مرمى منتخب غينيا بيساو بفضل تحركات صانع ألعاب منتخب النجوم السوداء وأفضل لاعبيه آندري أيو.

الدقيقة الأولى .. انطلاق المباراة بعد الوقوف دقيقة صمت على روح بيير نداي مولامبا نجم الكونغو الديمقراطية الإسطوري وهداف كأس الأمم الإفريقية عام 1974 التي أقيمت في مصر برصيد 9 أهداف، وهو رقم قياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب في نسخة واحدة من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

تشكيلة غانا

لحراسة المرمى: ريشارد أوفوري

للدفاع: أندي يادوم - بابا رحمن - جون بوي - جوزيف أودو

للوسط: مبارك واكاسو - توماس بارتي - صامويل أوسو

وسط مهاجم: أندريه أيو

للهجوم: أوسو كوابينا - جوردان أيو

تشكيلة غينيا بيساو

لحراسة المرمى: جوناس

للدفاع: نانو - جواري سواريس - دجالو - مامادو كاندي

خط الوسط: جورجي برايما نوجويرا - سوري مانيه - بيليه

للهجوم: ماما بالدي - جوزيف مينيديز - بيكويتي