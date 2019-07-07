على ملعب "30 يونيو" بالقاهرة، اكتسح "الخضر" نظرائهم في "سيلي ناسيونال" بثلاثة أهداف نظيفة تداول على توقيعها يوسف بلايلي (24) ورياض محرز (57) وآدم أوناس (82).

وستتواجه الجزائر في ربع النهائي الذي سيلعب الخميس المقبل بالسويس مع الفائز من مباراة مالي وكوت ديفوار.

الجزائر 3 - 0 غينيا.. "الأرقام تتعقب الأرقام"

فاز منتخب الجزائر في آخر 4 مباريات على التوالي في كأس الأمم الأفريقية. حقق سلسلة فوز أطول في البطولة مرة واحدة سابقاً فقط في 1990 (5) عندما فاز باللقب.

خسر منتخب غينيا في جميع مبارياته الـ 5 في الأدوار الإقصائية في كأس الأمم الأفريقية وفشل في الحفاظ على نظافة شباكه في كل مباراة منهم.

منتخب الجزائر صاحب أقوى هجوم (9 أهداف) وأقوى دفاع (شباك نظيفة) في كأس أمم أفريقيا 2019.

ساهم اللاعب آدم أوناس في تسجيل 4 أهداف في آخر مباراتين له في كأس الأمم الأفريقية (سجل 3 صنع 1).

سجل كل من يوسف بلايلي ورياض محرز هدفان حتى الآن في كأس الأمم الأفريقية 2019.

ملخص مباراة الجزائر وغينيا (3-0) في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا "مصر 2019"

- نهاية المباراة: الجزائر تنهي مواجهتها مع غينيا بفوز كاسح (3-0)

دق 87: محاولة غينية ختامية لتوقيع هدف حفظ ماء الوجه، لم تر النور، بسبب التسرع.

دق 82: نجم نابولي الإيطالي آدم أوناس بديل محترف الترجي التونسي يوسف بلايلي (77)، لم يحتج أكثر من 5 دقائق على دخوله ليوقع الثلاثية الجزائرية الممتعة في مباراة من جانب واحد منذ بدايتها.

دق 66: مجهود بدني كبير من بونجاح أشفعه بتمريرة على طبق لزميله رياض محرز الذي سدد كرة سهلة بين قدمي الحارس إبراهيم كوني.

دق 57: هدف ا رياض محرز يستقبل عرضية متقنة من إسماعيل بالناصر وبترويض مبهر يضع نفسه في مواجهة المرمى ويسدد على يسار الحارس الغيني معلناً عن موعد ثاني أهداف الجزائر والهدف الشخصي الثاني له في النسخة الحالية من الكان، علماً بأنّ هذا الهدف هو الثاني عشر لنجم مانشستر سيتي الانكليزي في 51 مباراة دولية بقميص "الخضر".

دق 55: محمد مادي كامارا يسدد كرة قوية كادت تزور الشباك الجزائرية لولا التدخل الأنيق للحارس الأمين رايس وهاب مبولحي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: الجزائر تنهي الشوط متقدمة على غينيا (1-0)

على الرغم من المبادرة بالتهديف عبر يوسف بلايلي والأفضلية الميدانية الواضحة فإنّ أبناء جمال بلماضي لم يخفضوا في النسق وواصلوا الضغط على المرمى الغيني ولولا التسرع لكان الحصيلة أكبر في الشوط الأول.

دق 23: هدف ا يوسف بلايلي يفتتح باب التهديف لمصلحة "الخضر" بعد تبادل ثنائي رائع للكرة مع بونجاح.

دق 23: رامي بنسبعيني يقرب الجزائر من الهدف الافتتاحي بازدواجية متقنة تصدى لها الحارس بعد عرضية ذكية من يوسف بلايلي.

- دق 20: بغداد بونجاح يهدر فرصة هدف محقق بعد عرضية دقيقة من غديورة وترويض مثالي من الأول غير أنه أخطأ إصابة المرمى بغرابة.

- دق 8: ركلة حرة بعيدة المدى انتهت بتسديدة غير دقيقة من عدلان غديورة في أول محاولة جزائرية في المباراة.

بداية المباراة

مباراة الجزائر وغينيا.. تشكيلة "الخضر"