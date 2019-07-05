في استاد القاهرة الدولي، منح نجم "أسود التيرانغا" ومحترف ليفربول الإنكليزي منتخب بلاده هدف الفوز مبكراً بعد انفراده بالحارس الأوغندي دينيس أونيانغو (15).

وستواجه السنغال في الدور ربع النهائي الأرباعاء المقبل على ملعب 30 يونيو بالقاهرة نظيرتها بنين التي فجرت مفاجأة كبرى عقب إزاحتها للمغرب بركلات الترجيح (4-1) إثر التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1).

ملخص ابرز احداث مباراة أوغندا والسنغال (0-1) في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا "مصر 2019"

- نهاية المباراة: السنغال تكتفي بتقدم الشوط الأول وتحسم أمر التأهل (1-0)

دق 79: أوغندا في إحدى محاولاتها الخطيرة والقليلة في المباراة كادت تعادل النتيجة من ركلة حرة مباشرة بقدم غير أنّ الحارس السنغالي ألفريد غوميز كان في الموعد لتبديد الخطورة.

شوط شحيح على مستوى الفرص الحقيقية للتهديف في ظل رفض السنغال رفع النسق وعدم قدرة أوغندا على القيام بأكثر مما قامت به.. أمر أعاد المباراة للرتابة وأعطاها طابعاً ودياً رغم أهمية الرهان.

ماني يضيع ثاني ركلة جزاء له في "كان مصر 2019" بعد الأولى التي كانت في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة أمام كينيا.

دق 60: ركلة جزاء مهدورة ا ساديو مانيه يهدر فرصة مضاعفة النتيجة للسنغال وتأمين بطاقة التأهل مبكراً بعد فشله تسجيل ركلة الجزاء التي تحصل عليه بنفسه أمام حارس فذ اسمه دينيس أونيانغو.

- بداية الشوط الثاني

- نهاية الشوط الأول: السنغال تتقدم بأقل مجهود (1-0)

حالة هدوء شهدها الربع الأخير من هذا الشوط الأول في ظل عدم رغبة السنغاليين في تقديم جهد إضافي على المستويين الفني والبدني في إطار سياسة تقسيط الجهود. أما أنغولا وباستثناء فرصة أوكووي المهمة التي أتيحت لها لرد الفعل على الهدف السنغالي فإنها عجزت عن فرض إيقاعها وإيجاد الحلول في الخط الأمامي لا سيما في ظل تماسك واضح لخط دفاع السنغال بقيادة المدافع المحوري الرائع خاليدو كوليبالي.

دق 30: أوكووي يعود لتهديد المرمى السنغالي برأسية افتقدت للدقة المطلوبة.

دق 23: إيمانويل أكووي يلخص ردة الفعل الأوغندية على تكبد الهدف الافتتاحي بتسديدة صاروخية ردها الحارس السنغالي ألفريد غوميس بصعوبة.

دق 15: هدف ا نجم ليفربول الإنكليزي ساديو ماني في أول فرصة حقيقية سنغالية في المباراة يفوز بحواره المباشر مع الحارس الأنغولي دينيس أونيانغو ويوقع الهدف الافتتاحي لأسود التيرانغا.

- بداية المباراة

مباراة أوغندا والسنغال.. تشكيلتا المنتخبين