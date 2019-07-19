على أرضية "استاد القاهرة الدولي"، منح بغداد بونجاح هدف الخلاص المبكر لجماهير "الخضر" منذ الدقيقة الثانية بعد تسديدة قوية اصطدمت بقدم المدافع السنغالي ساليف ساني، معوّض صمام دفاع نابولي الإيطالي، خاليدو كوليبالي، الغائب بسبب نيله البطاقة الصفراء في مواجهة نصف النهائي أمام تونس.

ويعدّ هدف اللاعب بغداد بونجاح لمنتخب الجزائر أسرع هدف في كأس الأمم الأفريقية توتال مصر 2019 (دقيقة واحدة و22 ثانية)، كما أنّه أسرع هدف في البطولة منذ هدف غيفن سنغلوما لمنتخب زامبيا في يناير 2015 (01:04).

ورفعت الجزائر لقبها الإفريقي الثاني بعد الأول عام 1990 عندما استضافت الحدث على أرضها، في حين أخفقت السنغال في إضافة اسمها لقائمة المتوجين بعد بلوغها النهائي للمرة الأولى منذ نسخة 2002 بمالي عندما خسرت اللقب لمصلحة الكاميرون بركلات الترجيح (3-2) بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (0-0).

بلماضي.. "صانع المعجزة"

في أقل من عام، أنسى جمال بلماضي الجزائريين مرارة ثلاثة عقود. المدرب الجاد، الحاد، الصارم، كان وصفة صنعت الفرح لبلاده بتتويج منتخبها بلقب كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم للمرة الأولى منذ 1990.

في المباراة النهائية للنسخة الثانية والثلاثين للبطولة، تفوق المدرب الشاب في عرف المديرين الفنيين (43 عاماً)، على صديق النشأة في مدينة شامبينيي-سور-مارن في ضواحي باريس، آليو سيسيه مدرب منتخب بلاده السنغال.

وركع بلماضي طويلاً على أرض الملعب. أحاط به لاعبوه، ورموا به في الهواء احتفالاً أكثر من مرة، على وقع هتافات المشجعين الذين حيوا اسمه أكثر مما نال نجوم المنتخب من صيحات.

وأنهى بلماضي الذي تولى مهامه مطلع آب/أغسطس 2018، الانتظار الجزائري الممتد 29 عاماً، منذ تتويج محاربي الصحراء بلقبهم الوحيد في أمم إفريقيا بفوز على أرضهم على نيجيريا 1-صفر، علما بأن الجزائر كرّرت الفوز على نيجيريا في نصف النهائي، وبنتيجة 2-1 تدين بها الى ركلة حرة نفذها القائد رياض محرز في الثواني الأخيرة من المباراة.

في عهده، كان لاعبو المنتخب على قدر حمل الاسم الذي يعرفون به: "محاربو الصحراء". عرف بلماضي كيف يضع الجزائر في المقدمة مجدداً وكيف يرسم للاعبيه مساراً ثابتاً جعلهم من البداية أبرز المرشحين في نظر العديد من النقاد والمدربين، والأهم هو أنّ بلماضي طوى صفحة معاناة المنتخب لاسيما منذ الفترة التي أعقبت مونديال 2014، من خلال الخروج من الدور الأول لأمم إفريقيا 2017 بالغابون والغياب عن مونديال روسيا 2018.

ملخص وهدف مباراة الجزائر والسنغال (1-0) في نهائي كأس أمم إفريقيا "مصر 2019"

نهاية المباراة: الجزائر تفوز بهدف وتتوج بطلاً لإفريقيا

20 دقيقة أخيرة لم تأت بجديد يذكر على مستوى الفرص، حيث عجز السنغاليون عن بلوغ مرمى مبلوحي بفرص حقيقية، بمقابل تماسك دفاعي جزائري كبير.

دق 69: رايس مبولحي يبدع في التصدي في وجه تسديدة سنغالية قوية.

دق 66: السنغال تستمر في الضغط على المرمى الجزائري ومن تمريرة مميزة للامين غاساما كاد مباي نيانغ يهدي التعادل للسنغال لولا رعونته في التعامل مع المرمى الخالي.

دق 61: الـ"VAR" يتدخل لإلغاء ركلة جزاء للسنغال بعد كرة اصطدمت بيد عدلان غديورة داخل منطقة الجزاء، والحكم الكاميروني أليوم نيون يساند حكام تقنية الفيديو ويأمر باستئناف اللعب.

دق 59: فرصة سنغالية جديدة من مخالفة مباشرة نفذها هنري سايفت ولكن الحارس الجزائري رايس مبولحي كان متمركزاً في المكان المناسب.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: "الخضر" يتقدمون على "أسود التيرانغا" بهدف دون رد

شوط أول شحيح بالفرص الواضحة للتهديف حيث غلب الحوار التكتيكي على اللقاء بين المدربين جمال بلماضي وأليو سيسيه لا سيما بعد الهدف الافتتاحي المبكر لبغداد بونجاح (2) الذي غيّر الكثير في وقائع هذا الشوط.

دق 37: مباي نيانغ كاد يمنح السنغال هدف التعادل من تسديدة صاروخية انحرفت بسنتيمترات قليلة عن مرمى "الخضر".

دق 27: في شبه فرصة سنغالية.. هنري سايفت يحاول تهديد مرمى رايس مبولحي بتسديدة بعيدة المدى ولكن لم تشكل أي تهديد حقيقي.

يعد هدف بونجاح أسرع الأهداف التي سجلت في نهائي الكان بعد هدف النيجيري باتريك أوديغبامي في مرمى الجزائر في نهائي نسخة 1980، وهو أسرع هدف في كأس الأمم الأفريقية توتال مصر 2019 (دقيقة واحدة و22 ثانية)، كما أنّه الأسرع في البطولة منذ هدف غيفن سنغلوما لمنتخب زامبيا في يناير 2015 (01:04).

دق 2: هدف ا بغداد بونجاح يصدم السنغاليين بهدف قياسي وفي أول هجمة يسدد كرة تصطدم بقدم المدافع المحوري ساليف ساني معوض كوليبالي المعاقب، وتلج في الشباك معلنة أول أهداف النهائي.

بداية المباراة

الجزائر - السنغال.. تشكيلتا المنتخبين