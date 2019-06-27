مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار بث مباشر

لا تفوتوا مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن كأس امم افريقيا "مصر 2019".

وفرضت مباراة المغرب وكوت ديفوار نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لقيمة المواجهة وعراقة المنتخبين على الصعيد القاري بفضل تاريخهما الكبير ونجومهما العالميين.

ويسعى زملاء صانع الألعاب المميز حكيم زياش إلى محو الصورة القاتمة التي ظهر عليها "أسود الأطلس" في المباراة الأولى ضد ناميبيا والتي حسموها بهدف يتيم في الوقت القاتل وبفضل "نيران صديقة"، ولكن الامتحان هذه المرة سيكون معقداً في مواجهة منافس إيفواري عتيد استهل هو الآخر مشواره في كان مصر 2019 بفوز مهم على جنوب إفريقيا 1-0.

موقعة ملعب السلام المرتقبة، ستستأثر بمتابعة أغلب الملاحظين والفنيين الذين يرشحون المغرب وكوت ديفوار لاعتلاء منصات التتويج في مصر نظراً لما يمتلكه المنتخبان من أوراق رابحة ومخزون فني عال، كما أنّ هذه القمة ستكون ذات قيمة مضاعفة حيث سنتعرف إثر نهايتها على ملامح متصدر هذه المجموعة.

مباراة المغرب وكوت ديفوار - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة المغرب وكوت ديفوار مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS الجمعة في الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناتي MAX HD1 و MAX HD2.

مباراة المغرب وكوت ديفوار يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع المنتخبين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة المغرب وكوت ديفوار تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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