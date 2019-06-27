معلومات البث المباشر لمباراة تونس ومالي

مشاهدة مباراة تونس ومالي

مباراة تونس ومالي في بث مباشر

موعد مباراة تونس ومالي في كأس أمم إفريقيا



لا تفوتوا مشاهدة مباراة تونس ومالي التي تندرج ضمن منافسات المرحلة الثانية من المجموعة الخامسة من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وفرضت مباراة تونس ومالي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لحاجة "نسور قرطاج" الملحّة لنقاط الفوز إذا ما أرادوا تعزيز حظوظهم لبلوغ ثمن نهائي البطولة القارية.

ويأمل المنتخب التونسي المتوّج باللقب في مناسبة واحدة (2004) المحافظة على آماله بانتزاع بطاقة العبور إلى دور الـ16 من المسابقة العريقة من بوابة نظيره المالي التواق إلى العودة للساحة القارية بقوة بعد سنوات من التراجع.

وتتجه الأنظار من جديد إلى نجم "نسور قرطاج" يوسف المساكني الذي يحمل على عاتقه قيادة تونس نحو فوز أول يعبّد أمامه الطريق نحو المرور للدور الثاني.

ويعاني المساكني، العائد من إصابة خطيرة على مستوى الأربطة المتقاطعة، من ضغوطات شديدة مسلطة عليه لقيادة المنتخب التونسي نحو لقب ثان على المستوى القاري بيد أن استعادة وهبي الخزري ونعيم السليتي للـ"انتعاشة البدنية" ستوفر حلولاً إضافية لكتيبة المدرب الفرنسي آلان جيريس.

يذكر أن تونس تعادلت في مفتتح مبارياتها مع أنغولا بهدف لمثله في نتيجة مخيبة لآمال الجماهير التونسية التي تنتظر بفارغ الصبر العودة إلى منصات التتويج القارية.

مباراة تونس ومالي - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة تونس ومالي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS الجمعة في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (17:30) والثالثة والنصف بتوقيت تونس (15:30) وستنقل على قناتي MAX HD1 و MAX HD2.

مباراة تونس ومالي يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع المنتخبين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة تونس ومالي تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مواجهة المنتخب التونسي ونظيره المالي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

