معلومات البث المباشر لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية

مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في بث مباشر

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس امم افريقيا



لا تفوتوا مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ضمن كأس أمم إفريقيا توتال مصر 2019.

وفرضت مباراة مصر والكونغو الديمقراطية نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للترتيب الحالي في المجموعة الأولى والكرة الهجومية التي يلعبها المنتخبان.

وتأمل مصر حاملة الرقم القياسي في البطولة (7 ألقاب) ضمان ورقة العبور مبكراً إلى الدور ثمن النهائي من المسابقة القارية من بوابة منتخب "الفهود" الذي يرنو إلى تدارك عثرة المباراة الافتتاحية أمام أوغندا عندما انهزم بثنائية نظيفة.

وتتجه الأنظار من جديد إلى نجم المنتخب المصري وهداف ليفربول الإنكليزي محمد صلاح الباحث عن هدفه الأول في "كان 2019" إذ تكفّل تريزيغيه بإهداء الفوز للجماهير المصرية في موقعة زيمبابوي ضمن المواجهة الافتتاحية للبطولة القارية.

ويعاني صلاح من ضغوطات شديدة مسلطة عليه لقيادة المنتخب المصري نحو لقب ثامن على مستوى القارة السمراء بيد أن افتتاح رصيده من الأهداف مع "الفراعنة" قد يحرره ويرفع من معنوياته ويجعله سلاحاً يصعب على المنافسين التصدّي له.

مباراة مصر والكونغو الديمقراطية - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS الأربعاء في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (23:00) والساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة (22:00) وستنقل على قناة MAX HD1 و MAX HD2.

مباراة مصر والكونغو الديمقراطية يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع المنتخبين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة مصر والكونغو الديمقراطية تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مواجهة زملاء محمد صلاح أمام الفهود الكونغولية أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

