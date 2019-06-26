أحمد النفيلي

يتأهب المنتخب المصري للدخول لاختباره الثاني في كأس الأمم الإفريقية توتال مصر 2019 التي تقام على أرضه ووسط جماهيره عندما يلتقي مع منتخب الكونغو الديمقراطية مساء الأربعاء في استاد القاهرة، في مواجهة تعد الأصعب للفراعنة الباحثين عن إضافة اللقب الثامن لخزائنهم.

صعوبة المواجهة على المنتخب المصري تكمن في أنه سيواجه الفريق الذي كان مرشحاً قبل انطلاق البطولة للمنافسة على صدارة المجموعة الأولى قبل أن ينتكس أمام أوغندا في المرحلة الأولى ويخسر بثنائية صادمة، وهذا معناه أن المنتخب الملقب بالفهود سيقاتل بقوة للحفاظ على آماله في ضمان مقعد في الدور ثمن النهائي.

منتخب مصر من جهة أخرى يشعر بأنه لم يرض الجماهير الغفيرة التي احتشدت لمؤازرته في المباراة الأولى أمام زيمبابوي والتي انتهت بهدف نظيف أحرزه محمود تريزيغيه جناح المنتخب وأحد أبرز لاعبيه، حيث جاء أداء الفراعنة متفاوتاً طوال المباراة فبعد بداية جيدة انخفض مردود اللاعبين حتى تساوت الكفتان في الكثير من أوقات المباراة ما سمح للمنتخب الزيمبابوي بتهديد مرمى محمد الشناوي حارس مصر الذي أنقذ شباكه من أكثر من فرصة محققة للتسجيل، من جهة أخرى فإن الجماهير ووسائل الإعلام المحلية أبدت تحفظها على مستوى العديد من اللاعبين أبرزهم مروان محسن مهاجم مصر الوحيد في لقاء الافتتاح والذي افتقد إلى الخطورة والفاعلية على المرمى.

أمام زيمبابوي لمس محمد صلاح الكرة 64 مرة ومرر الكرة 38 مرة بنسبة نجاح بلغت 71.1% وصنع فرصتين للتسجيل وأطلق سبع تسديدات صوب مرمى زيمبابوي 4 منها كانت بين القائمين والعارضة

كل هذه المعطيات جعلت المنتخب المصري وكأنه أمام اختبارات عدة أهمها استعادة ثقة الجماهير وتأكيد الصدارة وضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي وضمان الصدارة إلى حد كبير وهي التي إذا تحققت ستجعل المنتخب المصري يلاقي في ثمن النهائي ثالث إحدى المجموعات (3-4-5).

كيف يتفوق الفراعنة؟

بالتأكيد فإن أداء الفراعنة أمام زيمبابوي كانت فيه العديد من الإيجابيات أبرزها التألق اللافت لتريزيغيه الذي فض الاشتباك مع زيمبابوي بهدف رائع، جعله يدخل في البطولة بقوة ويحمل لواء الجبهة اليسرى هجوميا وهو الأمر الذي يجب التركيز عليه بقوة حتى يخفف الضغط عن نجم منتخب مصر وليفربول الإنكليزي وأفضل لاعب في إفريقيا محمد صلاح الذي عانا كثيراً من "رقابة ثلاثة" وضغط متواصل طوال مباراة زيمبابوي والتي أثبتت بما لايدع مجالا للشك أن منتخب مصر لا يمكنه أن يعول على صلاح بمفرده وهو ما عظم قيمة تألق تريزيغيه في المباراة الأولى.

الأمر الثاني الذي يجب أن بعمل عليه أغيري بشكل مكثف وهو التعامل مع حقيقة أن عبد الله السعيد ووليد سليمان صانعي الألعاب الوحيدين في المنتخب كليهما تخطى ال33 من العمر وهو ما يجعل مردودهما البدني محل شك كبير وحدث ذلك بالفعل عندما بدأ السعيد مباراة الافتتاح بقوة ثم انخفض مستواه رويداً رويداً حتى تم استبداله في الشوط الثاني متأخراً تحديداً في الدقيقة 72 وهو أمر أخذ على أغيري بشكل سلبي.

ولضمان استمرار السيطرة المصرية على وسط الملعب يجب أن يحافظ أغيري على نسق الأداء الهجومي بقوة في الشوط الثاني ومحاولة استبدال السعيد سريعاً مع بدايته بوليد سليمان صانع الألعاب الآخر في الفريق، أو ادخال مجهود لاعب بيراميدز إلى الشوط الثاني وعدم الدفع به في التشكيلة الأساسية.

السبب الأبرز للاهتمام بعمق المنتخب المصري الهجومي في مواجهة الكونغو الديمقراطية، يعود إلى المردود الدفاعي السيئ للفهود الذين ظهروا عليه أمام أوغندا حيث تم اختراقهم من العمق مرات عديدة وسمح ذلك لنجم أوغندا فاروق ميا بصناعة هدفين وضعته على قائمة أفضل صناع الألعاب في البطولة حتى الآن.

تخفيف الضغط عن صلاح

أمام زيمبابوي لمس محمد صلاح الكرة 64 مرة ومرر الكرة 38 مرة بنسبة نجاح بلغت 71.1% وصنع فرصتين للتسجيل وأطلق سبع تسديدات صوب مرمى زيمبابوي 4 منها كانت بين القائمين والعارضة، وتعد هذه من أقل مباريات صلاح فاعلية في الآونة الأخيرة ويعود السبب بالتأكيد للعبه كجناح طوال الوقت في الجانب الأيمن وعدم منحه الحرية الكاملة للدخول إلى العمق ما منح الفرصة للاعبي زيمبابوي بالضغط المتواصل عليه.

للتخلص من هذه المشكلة يجب أن يتقدم الظهير الأيمن أحمد المحمد قائد الفريق أكثر للجانب الأيمن لمساعدة صلاح وتخفيف الضغط عليه أو أن يدخل نجم ليفربول إلى العمق لمنحه الحرية والمساحة الأكبر خاصة أن فهود الكونغو من الأضعف دفاعياً في البطولة حتى الآن.

الاهتمام بالنواحي الدفاعية

مثل الأداء الدفاعي للمنتخب المصري مشكلة واضحة في لقاء زيمبابوي على الرغم من أن محمود علاء مدافع الزمالك كان نجم الفريق الأول وقتها، كما ان أحمد حجازي قلب الدفاع الأول تألق في المباراة الأولى، إلا أن سبب الهزة الدفاعية الواضحة يعود إلى البطء الواضح في الارتداد من الهجوم للدفاع والمساحات الشاسعة التي ظهرت خلف ظهيري المنتخب المصري أيمن أشرف والمحمدي واستغلها بشكل جيد لاعبو زيمبابوي وخاصة نجمهم خاما بيليات وهو كاد أن يدفع ثمنه أصحاب الأرض غالياً.

أمر آخر وضح تأثيره السلبي على أداء منتخب مصر الدفاعي إلى حد كبير وهو ابتعاد محمد النني متوسط ميدان آرسنال الإنكليزي عن مستواه بسبب عدم مشاركته أساسيا مع نادية معظم الموسم الماضي وهو ما جعل العبء الدفاعي الأكبر في وسط الملعب يلقى على كاهل طارق حامد أحد نجوم الكرة المصرية حالياً.

النني في مباراة زيمبابوي لمس الكرة 81 مرة وأرسل 72 تمريرة بنسبة نجاح بلغت 93.1%، ويمكن لأغيري أن يدفع بمتوسط الميدان الآخر نبيل عماد أساسياً بجانب النني وحامد أو بديلاُ للنني في الشوط الثاني لتلافي حدوث انخفاض في مستوى لاعبي مصر دفاعياً، ما قد يؤدي لفقدان السيطرة على وسط الملعب.

وبشكل عام فإن أرقام المنتخب المصري في المواجهة الأولى جاءت على النحو التالي

• أطلق المنتخب المصري 9 تسديدات بين القائمين والعارضة.

• بشكل عام سدد المنتخب المصري 3 تسديدات فقط من خارج منطقة الجزاء طوال مباراة زيمبابوي.

• طوال المباراة لعب ظهيري المنتخب المصري 10 كرات عرضية داخل منطقة جزاء زيمبابوي لم تستغل على الإطلاق.

• فاز لاعبو منتخب مصر ب46 صراع على الكرة بنسبة 55% فقط من إجمالي الصراعات الثنائية التي دخلوها في لقاء الافتتاح.

• إجمالي عدد تمريرات منتخب مصر أمام زيمبابوي بلغت 537 تمريرة بنسبة نجاح بلغت 81%.

