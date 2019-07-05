مباراة نيجيريا والكاميرون بث مباشر اليوم

موعد مباراة نيجيريا والكاميرون

البث المباشر لمباراة نيجيريا والكاميرون يوم السبت 6 يوليو/تموز انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة نيجيريا والكاميرون ستكون منقولة حصرياً على MAX 1 HD و MAX 2 HD.

مشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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