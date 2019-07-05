مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر اليوم

موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا

البث المباشر لمباراة مصر وجنوب افريقيا يوم السبت 6 يوليو/تموز انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 21:00 بتوقيت مصر).

مباراة مصر وجنوب افريقيا ستكون منقولة حصرياً على MAX 1 HD و MAX 2 HD.

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كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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