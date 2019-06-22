

مشاهدة مباراة نيجيريا وبوروندي اليوم متوفرة في بث مباشر حصري عبر beIN SPORTS في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا "مصر 2019".

مباراة نيجيريا وبوروندي اليوم ستكون إحدى أهم مباريات البث المباشر ضمن أمم أفريقيا التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لقيمة نجوم "النسور الخضر" الذي يعتبرون أحد أبرز المرشحين لرفع لقب البطولة.



مباراة نيجيريا وبوروندي - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة نيجيريا وبوروندي مباشرة، متوفرة حصرياً على beIN SPORTS اليوم في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة وستنقل على قناة MAX HD1.



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مباراة نيجيريا وبوروندي - التغطية الخاصة

د76- نيجيريا 1-0 بوروندي | الظهير أينا يلعب كرة حاسمة عبقرية للبديل أوديون ايغالو الذي ينفرد ويسدد بحرفية في شباك بوروندي. هدف رائع للنسور.

د71- بوروندي تهدد مجدداً بتسديدة بعيدة المدى يحولها الحارس أكبيي لركنية لم تثمر.

د69- النيجيري شوكويزي يراوغ كل من قابله من لاعبي بوروندي ويحاول إسقاط الكرة فوق الحارس ناهيمانا إلا ان كرته علت العارضة بقليل.

د60- نيجيريا تستحوذ على الكرة بنسبة 60% مقابل 40% لبوروندي.

د59- خروج فرنسيس مصطفى ودخول كامسوبا من جانب منتخب بوروندي.

د58- خروج جون أوبي ميكل ودخول أحمد موسى من جانب نيجيريا.

د51- ركلة حرة غير مباشرة خضراء قابلها أوميروو طائراً برأسه مصوباً كرة في غاية الخطورة علت عارضة مرمى بوروندي بقليل.

د45+1- انطلاق الشوط الثاني دون جديد ودون إجراء أي تبديل من مدربي المنتخبين.

خلاصة الشوط: نيجيريا خيّبت الآمال بأداء هزيل وعقيم ورتيب، لم يُنتج أي فرصة تذكر في ظل تفكك الفريق وضعف خطوطه الثلاثة، في حين ظهرت بوروندي بشكل محترم وشكلت الخطر وكانت قريبة من التسجيل في ثلاث محاولات حيث أظهرت هشاشة الدفاع الأخضر، والمفارقة أن الوافد الجديد للبطولة لعب بثقة وانتشار تكتيكي مميزين خالفا كل التوقعات.

د45- نهاية الشوط الأول بالتعادل من دون اهداف.

د43- ركلة حرة مباشرة لبوروندي سددها بيغيريمانا قوية نحو المرمى تكفل بها الحارس دانيال أكبيي.

د43- تبديل اضطراري في نيجيريا بعد إصابة عبدالله شيهو الذي خرج على الحمالة ودخل مكانه شيدوزي أوازيم.

د37- بوروندي مرة جديدة قريبة من التسجيل، حين صوّب المدافع نسابييومفا كرة رأسية إثر ضربة حرة غير مباشرة، اصطدت في العارضة النيجيرية لينجى النسور مرة أخرى.

د30- بوروندي تنجح في لجم المنتخب النيجيري الذي عجز حتى اللحظات في صناعة أي فرصة خطرة بل أن الضيف الجديد هو من يصنع الحدث حتى تدوين هذه الكلمات.

د14- أول فرصة خطرة في المباراة حين استلم لاعب بوروندي سيدريك أميسي كرة أمامية وانفرد ثم سدد كرة طائرة تألق خلاها الحارس دانيال أكبيي في التصدي. منتخب طائر السنونو يعلن عن نفسه.

د13- محاول نيجيرية على شيء من الخطورة حين وصلت الكرة إلى المهاجم أونياتشو الذي سدد رأسية إنما أتت سهلة بين يدي الحارس جوناثان ناهيمانا.

د10- مباراة تفتقد للإيقاع الواضح حتى اللحظات حيث يتبادل الفريقان المحاولات دون أي خطورة جدية وعجز أي منهما في فرض استراتيجيته لعله في إطار جث النبض في أولى مباريات المنتخبين

د1- انطلاق المباراة

تجري المباراة على استاد الاسكندرية بقيادة الحكم برنار كامي من سيشيل.

تشكيلة نيجيريا: دانيال أكبيي، عبدالله شيهو، تروست-ايكونغ، أوميروو، أولا اينا، ويلفريد نديدي، أيتيبو، شوكويزي، أوبي ميكيل، أيووبي، أونياتشو.

تشكيلة بوروندي: جوناثان ناهيمانا، عمر موسى، عمر نغاندو، نسابييومفا، بيغيريمانا، شاسير ناهيمانا، فرنسيس مصطفى، دوهايندافي، أميسي، عبد الرزاق، سايدو بيراهيمو.

نيجيريا أو النسور الخضر أحد أهم المرشحين للقب وسبق وتوج المنتخب ثلاث مرات باللقب، في حين تلعب بوروندي لأول مرة في النهائيات في تاريخها.

تتابعون معنا هنا التغطية الخاصة والمباشرة لمباراة نيجيريا وبوروندي بالفيديو لأهم أحداث اللقاء في أولى مباريات المجموعة الثانية ضمن كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر.