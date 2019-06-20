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كوبا أمريكا 2019
كأس أمم إفريقيا 2019

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر

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مباراة مصر وزيمبابوي في كأس افريقيا توتال مصر 2019 ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

Reuters

مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر اليوم

موعد مباراة مصر وزيمبابوي 

البث المباشر لمباراة مصر وزيمبابوي يوم الجمعة 21 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 22:00 بتوقيت مصر). 

مباراة مصر وزيمبابوي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1 HD و beIN SPORTS MAX 2 HD.  

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

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