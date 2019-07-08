يستهدف المنتخب التونسي الظهور بوجه مغاير للدور الأول عندما يلاقي منتخب غانا في الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019 في سعيه لبلوغ الدور ربع النهائي.

وحقق المنتخب التونسي 3 نقاط من 3 تعادلات في منافسات المجموعة الخامسة ضمن الدور الأول، وحل ثانياً خلف المنتخب المالي المتصدر، فيما تصدر المنتخب الغاني ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 على حساب الكاميرون.

تتابعون مباراة تونس وغانا يوم الاثنين على الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة بتوقيت تونس والتاسعة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وغانا بث مباشر هي beIN MAX HD1 و beIN MAX HD2.

مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس وغانا على الانترنت بدون تقطيع سيكون متاحاً عبر beIN CONNECT.

تابعوا معنا مباراة تونس وغانا في تغطية مباشرة ضمن ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا "مصر 2019" لحظة بلحظة

دق 22: تونس تستفيد من تواجد طه الخنيسي في العقم الهجومي ومن ركنية تحصل عليها الأخير وحول وجهتها بنفسه إلى مشروع هدف افتتاحي محقق لولا تدخل توماس بارتي في اللحظة الحاسمة أمام إلياس السخيري.

دق 16: غانا في أول تهديد حقيقي لمرمى النسور من ركلة ركنية متقنة ونوهو في غياب الرقابة يسدد رأسية تنهال على القائم.

دق 7: تونس تبادر بالهجوم وكادت تباغت غانا بالهدف الافتتاحي لولا أن كرة المساكني كانت أسرع من تحرك القناص الخنيسي.

- بداية المباراة

مباراة تونس وغانا.. تشكيلتا المنتخبين