مباراة المغرب وناميبيا بث مباشر اليوم

موعد مباراة المغرب وناميبيا

البث المباشر لمباراة المغرب وناميبيا اليوم الأحد 23 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 15:30 بتوقيت المغرب).

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