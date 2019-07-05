مباراة المغرب وبنين بث مباشر اليوم

البث المباشر لمباراة المغرب وبنين اليوم الجمعة 5 يوليو/تموز انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 17:00 بتوقيت المغرب)

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تابعوا معنا مباراة المغرب وبنين في تغطية مباشرة لحظة بلحظة

دق 6: المغرب يدنو من افتتاح باب التسجيل مبكراً بعد عمل منظم بين الثلاثي زياش وأمرابط والنصيري ولكن تسديدة الأخير اصطدمت بتدخل ثنائي بين الدفاع البنيني وحارس مرماه.

- بداية المباراة

مباراة المغرب وبنين.. تشكيلتا المنتخبين