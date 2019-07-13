مشاهدة مباراة الجزائر ونيجيريا بث مباشر

البث المباشر لمباراة الجزائر ونيجيريا الأحد انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

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أرقام قبل المواجهة

الجزائر – نيجيريا

- هذا تاسع لقاء بين منتخبي الجزائر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا – فاز كل منتخب 3 مرات وهناك حالتا تعادل في لقاءاتهما الثمانية الماضية.

- هذا سابع نصف نهائي لمنتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا والأول له منذ 2010، متأهلاً مرتين فقط في المباريات نصف النهائية الست الماضية – 3 منها آلت إلى ركلات الترجيح (تأهل مرة وخرج مرتين).

- هذا هو النصف النهائي رقم 14 لمنتخب نيجيريا في كأس أمم أفريقيا، أكثر من أي منتخب آخر، لكنه تأهل إلى المباراة النهائية مرة واحدة فقط في المباريات الخمس الماضية التي لعبها في هذه المرحلة من المنافسة.

- ساهم لاعب وسط منتخب الجزائر آدم أوناس في إحراز هدف بعد كل 30 دقيقة لعب كمعدل في كأس أمم أفريقيا 2019 (سجل 3 صنع 1 في 121 دقيقة لعب)، أفضل معدل في الدورة.

- خطف لاعبا وسط منتخب نيجيريا بيتر إيبو (46) وويلفريد نديدي (41) الكرة أكثر من أي لاعب ميداني آخر في كأس أمم أفريقيا 2019.

