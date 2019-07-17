مباراة تونس ونيجيريا بث مباشر اليوم

مباراة تونس ونيجيريا بث مباشر

البث المباشر لمباراة تونس ونيجيريا اليوم الأربعاء 17 يوليو/تموز انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 20:00 بتوقيت تونس).

مباراة تونس ونيجيريا مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS MAX HD1 و beIN SPORTS MAX HD2.

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كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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