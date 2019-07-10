مباراة السنغال وبنين بث مباشر اليوم

بث مباشر مباراة السنغال وبنين اليوم

البث المباشر لمباراة السنغال وبنين اليوم الأربعاء 10 تموز/يوليو انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة السنغال وبنين بث مباشر حصرياً على 1 beIN SPORTS MAX HD و2 beIN SPORTS MAX HD.

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مباراة السنغال وبنين بث مباشر لحظة بلحظة

السنغال - بنين | بداية أولى مواجهات ربع نهائي كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019 على أرضية ملعب الدفاع الجوي.

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