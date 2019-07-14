مشاهدة مباراة الجزائر ونيجيريا بث مباشر اليوم

بث مباشر مباراة الجزائر ونيجيريا

البث المباشر لمباراة الجزائر ونيجيريا اليوم انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الجزائر ونيجيريا بث مباشر اليوم حصرياً على beIN SPORTS MAX HD1 و beIN SPORTS MAX HD2.

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مباراة الجزائر ونيجيريا لحظة بلحظة

دق 20 الجزائر - نيجيريا | تصويبة أحمد موسى كان لها رايس مبولحي بالمرصاد

دق 16 الجزائر - نيجيريا | رأسية بن سبعيني مرت قريبة من شباك نيجيريا

دق 12 الجزائر - نيجيريا | المنتخب الجزائري دخل المباراة بشكل جيد

الجزائر - نيجيريا | بداية مواجهة نصف النهائي على استاد القاهرة

الجزائر - نيجيريا | التشكيلة الأساسية للمنتخبين