مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر اليوم

بث مباشر الجزائر وكوت ديفوار اليوم

البث المباشر لمباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم الخميس 11 يوليو/تموز 2019 انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر حصرياً على beIN SPORTS MAX HD1 وbeIN SPORTS MAX HD2.

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مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر لحظة بلحظة

الجزائر - كوت ديفوار | نهاية المباراة في وقتيها الأصلي والاضافي بالتعادل 1-1 والآن المرور لركلات الترجيح

دق 122 الجزائر - كوت ديفوار | كرة ثابتة من أندي ديلور مرت قريبة من مرمى كوت ديفوار

دق 114 الجزائر - كوت ديفوار | رأسية سليماني تجد الحارس غبوهوو

دق 111 الجزائر - كوت ديفوار | النتيجة على حالها 1-1

الجزائر - كوت ديفوار | بداية الفترة الثانية

الجزائر - كوت ديفوار | نهاية الفترة الأولى (1-1)

دق 99 الجزائر - كوت ديفوار | تصويبة سيري دي فوق مرمى مبولحي

الجزائر - كوت ديفوار | انطلاق الفترة الأولى

الجزائر - كوت ديفوار | المرور إلى الوقتين الاضافيين

الجزائر - كوت ديفوار | نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 1-1 .

دق 83 الجزائر - كوت ديفوار | تصويبة عدلان قديورة أمسكها الحارس سيلفان غبوهوو بصعوبة

دق 78 الجزائر - كوت ديفوار | ثنائية رائعة بين بونجاح والبلايلي والأخير يصوب كرة بعيدة

دق 68 الجزائر - كوت ديفوار | كرة رياض محرز يخرجها المدافع الإيفواري من أمام الشباك

دق 66 الجزائر - كوت ديفوار | بغداد بونجاح أهدر فرصة الهدف الثاني

دق 62 الجزائر - كوت ديفوار | كودجيا يعدل الكفة لمنتخب الكوت ديفوار (1-1)

دق 50 الجزائر - كوت ديفوار | رايس مبولحي والقائم يقفان أمام كرة كودجيا

دق 48 الجزائر - كوت ديفوار | بغداد بونجاح يتحصل على ركلة جزاء لكنه يفشل في تسجيلها

الجزائر - كوت ديفوار | عودة المباراة في شوطها الثاني

الجزائر - كوت ديفوار | أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف بأن الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما لم يعلن عن ركلة جزاء ليوسف عطال في الشوط الأول

الجزائر - كوت ديفوار | نهاية الشوط الأول بتقدم الجزائر على كوت ديفوار 1-صفر

دق 47 الجزائر - كوت ديفوار | تصويبة غراديل يمسكها مبولحي

دق 46 الجزائر - كوت ديفوار | رياض محرز يكثر من المراوغات ويضيع فرصة اضافة الهدف الثاني للجزائر

دق 28 الجزائر - كوت ديفوار | اصابة حادة ليوسف عطال في الكتف تجبره على مغادرة الملعب

دق 20 الجزائر - كوت ديفوار | سفيان فيغولي يفتتح التسجيل لمنتخب الجزائر بعد تسرب رائع من بن سبعيني

دق 18 الجزائر - كوت ديفوار | فرصة خطيرة لمنتخب الكوت ديفوار، كرة ويلفريد كانون مرت من أمام أنظار مبولحي

دق 14 الجزائر - كوت ديفوار | رياض محرز يخترق ويصوب لكن كرته مرت بعيدة

دق 6 الجزائر - كوت ديفوار | كرة ماكس-ألان غراديل على القائم بعد تدخل ناجح من الحارس رايس مبولحي

الجزائر - كوت ديفوار | بداية مواجهة ربع نهائي كأس أمم افريقيا 2019 على أرضية ملعب السويس الجديد

الجزائر - كوت ديفوار | الحرارة مرتفعة في مدينة السويس (38 درجة)

الجزائر - كوت ديفوار | التشكيلة الأساسية للمنتخبين