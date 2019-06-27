مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر اليوم

موعد مباراة الجزائر والسنغال



البث المباشر لمباراة الجزائر والسنغال اليوم الخميس 27 نيسان/أبريل انطلاقاً من الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 18:00 بتوقيت الجزائر).

بث مباشر لمباراة الجزائر والسنغال سيكون حصرياً على 1 beIN SPORTS MAX HD و2 beIN SPORTS MAX HD.

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كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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مباراة الجزائر والسنغال - التغطية المباشرة



التشكيلة الأساسية للمنتخبين: الجزائر X السنغال