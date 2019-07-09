مباراة تونس ومدغشقر في بث مباشر

موعد مباراة تونس ومدغشقر في كأس امم افريقيا

نسور قرطاج واصلوا بنجاح مسيرتهم إلى الدور ربع النهائي بعد أن تخطوا عقبات عدة واجهتهم في البطولة حتى الآن، وتغلبوا على حالة انخفاض المستوى العام التي واجهتهم في دور المجموعات.

المنتخب التونسي بدا وكأنه يكرر مسيرة البرتغال في يورو 2016 إذ تأهل إلى ربع نهائي "مصر 2019" بأربعة تعادلات ثلاثة في الدور الأول وتعادل أخير مع غانا في الدور ثمن النهائي قبل أن تتخطى نسور قرطاج عقبة النجوم السوداء مساء الاثنين بركلات الترجيح (5-4) عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1).

منتخب مدغشقر من جانبه يعد الحصان الأسود في البطولة عقب تصدره للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط ثم فوزه على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في الدور ثمن النهائي (4-2) بعد التعادل (2-2) في الوقتين الأصلي والإضافي علماً أن الفريق سجل حتى الآن 7 أهداف ودخل مرماه 4.

في المواجهات المباشرة التقى المنتخبان 4 مرات فازت تونس 3 مرات مقابل انتصار وحيد لمدغشقر وسجل المنتخب التونسي 5 أهداف مقابل 4 لمدغشقر.

تونس ومدغشقر – معلومات البث المباشر

• مباراة تونس ومدغشقر ستأتيكم مساء الخميس الحادي عشر من تموز/يوليو.

• موعد البث المباشر لمباراة تونس ومدغشقر سيكون في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• تونس ومدغشقر مواجهة مرتقبة ستكون منقولة على قناتي beIN SPORTS MAX HD1 وbeIN SPORTS MAX HD2.

مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS مباراة تونس ومدغشقر بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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