مباراة الحزائر وكوت ديفوار في بث مباشر

موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار في كأس امم افريقيا

محاربو الصحراء يبحثون عن مواصلة عروضهم الراقية في كأس الأمم الإفريقية 2019 خاصة بعد أن أصبحوا أقوى منتخبات البطولة دفاعاً وهجوماً بتسجيلهم 9 أهداف وعدم تلقيهم أي هدف حتى الآن الأمر الذي جعلهم المرشحين الأوفر حظاً للتتويج بلقب البطولة، وتواجد المنتخب الجزائري في الدور ربع النهائي عقب تخطيه نظيره الغيني بثلاثية نظيفة الأحد الماضي.

المنتخب الجزائري سيكون على موعد مع مواجهة كبرى أمام كوت ديفوار في الدور ربع النهائي، حيث يعد المنتخب الإيفواري بطل نسخة عام 2015 إحدى القوى التقليدية في البطولة والتي نجت من ظاهرة خروج كبار القارة مبكراً وهو ما حدث مع منتخبات الكاميرون حاملة اللقب ومصر صاحبة الأرض والجمهور ووصيفة النسخة الماضية إضافة إلى المغرب.

كوت ديفوار تواجدت في الدور ربع النهائي عقب فوزها على مالي مساء الاثنين بهدف نظيف.

الجزائر وكوت ديفوار التقيا في 21 مباراة سابقة، فاز المنتخب الجزائري في 6 مباريات مقابل 7 انتصارات للأفيال وانتهت 8 مباريات على وقع التعادل أحرز المنتخب الجزائري 23 هدفاً مقابل 25 هدفاً لكوت ديفوار.

الجزائر وكوت ديفوار – معلومات البث المباشر

• مباراة الجزائر وكوت ديفوار ستأتيكم مساء الخميس الحادي عشر من تموز/يوليو.

• موعد البث المباشر لمباراة الجزائر وكوت ديفوار سيكون في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• الجزائر وكوت ديفوار مواجهة مرتقبة ستكون منقولة على قناتي beIN SPORTS MAX HD1 وbeIN SPORTS MAX HD2.

مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS مباراة الجزائر وكوت ديفوار بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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